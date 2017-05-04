ВОЗ увеличит доступность биоаналогов противоопухолевых препаратов в беднейших странах

ВОЗ запускает проект, целью которого является увеличение доступности недорогих биосимиляров некоторых противоопухолевых препаратов в беднейших странах, сообщает Reuters. Среди таких лекарственных средств – биосимиляры Rituxan и Herceptin (оригинальные препараты производятся швейцарской Roche).

По словам помощника генерального директора ВОЗ по вопросам систем здравоохранения и инноваций Мари-Поль Кини, оригинальные препараты от рака являются для многих стран слишком дорогими, поэтому биосимиляры – хорошая возможность для пациентов, проживающих в беднейших странах.

Rituxan (rituximab) применяется для лечения рака крови, а Herceptin (trastuzumab) – рака молочной железы.

Биосимиляр демонстрирует сходные с оригинальным препаратом эффективность и безопасность, однако не является его полным аналогом. Тем не менее, регуляторные органы все чаще одобряют биоаналоги.

Анна Колесова

«Фармацевтический вестник»