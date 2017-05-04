Убыток ИСКЧ за 2016 г. увеличился на 9,5%

По итогам прошлого года убыток Института стволовых клеток человека (ИСКЧ) вырос на 9,5% и составил 130,9 млн руб. Об этом говорится в отчете компании по МСФО за 2016 г.

Продажи компании составили 390,35 млн руб., что больше на 25,6% по сравнению с 2015 г. Основную часть консолидированной выручки – 52% – составили доходы ПАО «ИСКЧ», а также его дочерних компаний ООО «ММЦБ» и АО «Крионикс» от услуги забора, выделения, криоконсервации и долгосрочного персонального хранения стволовых клеток пуповинной крови.

Второй по величине составляющей консолидированной выручки компании стали доходы от услуг проекта Genetico (генетические исследования и консультирование, сервисы Репробанка) – 36,4%. Доходы от услуги SPRS-терапии составили 9,4%, от реализации инновационного препарата Неоваскулген – 1,8%, прочие доходы составили – 0,4% от консолидированной выручки за отчетный год.

Стоит отметить, что продажи препарата Неоваскулгена выросли в 4,8 раза с 1,45 до 7 млн руб. Это связано с тем, что до осенью 2016 г. один из дистрибьюторов реализовывал предыдущие партии препарата, а после этого компания самостоятельно приступила к продаже новой партии.

Активные продажи препарата начались в 2016 г., когда лекарство было включено в перечень ЖНВЛП. Его предельная цена составила 120 тыс. руб. без учета НДС за 1 упаковку. Стоимость курса лечения составляла порядка 260 тыс. руб.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»