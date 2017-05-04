Продажи «Отисифарма» в 2016 г. превысили 26 млрд рублей

Выручка ПАО «Отисифарм» выросла на 50% по сравнению с 2015 г. и составила 26,76 млрд руб. Такие данные приводятся в отчете компании по МСФО за 2016 г.

Валовая прибыль компании выросла на 47,4% до 17,7 млрд руб. Рост чистой прибыли составил 68,5% до 6,2 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 71,4% до 9,6 млрд руб.

У компании выросли также коммерческие (+15,1%) и административные расходы (+19,4%). В составе коммерческих расходов затраты на рекламу и маркетинг увеличились на 7,4% по сравнению с 2015 г. и составили 4,7 млрд руб. Это связано с планами по увеличению продаж и расширению портфеля продукции (в том числе вводом новинок и усилением позиций на рынке). Затраты на рекламу и маркетинг в основном включают прямые расходы, связанные с рекламой препаратов группы в различных СМИ (ТВ, радио, интернет и пресса).

За 2016 г. чистые прочие расходы «Отисифарм» составили 583,4 млн руб. в сравнении с 71 млн руб. чистых прочих расходов в 2015 г. Это изменение в основном связано с признанием чистого убытка по курсовым разницам в сумме 500,9 млн руб. в 2016 г. в сравнении с чистым убытком по курсовым разницам в сумме 147,9 млн руб., признанных в 2015 г.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»