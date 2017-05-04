Виктория Прошутинская назначена директором департамента продаж STADA в России

Группа компаний STADA в России объявила о назначении Виктории Прошутинской директором департамента продаж. В ее зоне ответственности — работа с ключевыми клиентами, региональные и бюджетные продажи.

Виктория окончила ММА им. И.М. Сеченова по специальности «провизор» и имеет богатый управленческий опыт работы на фармацевтическом рынке, включая дистрибьюторский и производственный сектора. До присоединения к команде STADA в России она занимала руководящие должности в ЗАО «Центр внедрения Протек», НДК Групп и EGIS RUS.

«Фармперсонал»