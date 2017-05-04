Анна Плесовских возглавила отдел внешних коммуникаций ФБУ «ГИЛС и НП» Виктория Прошутинская назначена директором департамента продаж STADA в России » Почти миллион рублей заплатят фарморганизации за торговлю незарегистрированными презервативами Сотрудники Территориального органа Росздравнадзора по Ростовской области установили, что три предприятия оптовой торговли поставили более 70 аптечным организациям «Презервативы Contex Long Love», которые не проходили регистрацию. В розницу они поставлялись с регистрационным удостоверением 2014 года, которое на данный вид резинового изделия никогда не распространялось, не говоря уже о том, что оно утратило силу в октябре 2016 года. В декабре 2016 года центральный аппарат Росздравнадзора опубликовал соответствующее информационное письмо и поручил территориальным органам осуществить контроль за обращением медицинского изделия. — На встречах с представителями фармацевтического сообщества мы всегда разъясняем им, что проверять качество поставляемой продукции – обязанность всех участников рынка, — говорит руководитель территориального органа Росздравнадзора по Ростовской области Татьяна Полинская. – Не должны аптеки полагаться на дистрибьюторские предприятия, считая, что именно последние обязаны проверить достоверность информации, указанной производителем, сверить регистрационное удостоверение с базой Росздравнадзора и так далее. Поэтому и ответственность несут в равной степени и оптовые, и розничные организации. В случае с презервативами в отношении всех недобросовестных лиц были возбуждены дела об административном правонарушении по ст.6.28 КоАП РФ. Общий размер штрафов, наложенных на юрлица, превысил 900 тысяч рублей. Фото: Екатерина Погонцева Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»