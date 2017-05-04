Почти миллион рублей заплатят фарморганизации за торговлю незарегистрированными презервативами

В декабре 2016 года центральный аппарат Росздравнадзора опубликовал соответствующее информационное письмо и поручил территориальным органам осуществить контроль за обращением медицинского изделия.
— На встречах с представителями фармацевтического сообщества мы всегда разъясняем им, что проверять качество поставляемой продукции – обязанность всех участников рынка, — говорит руководитель территориального органа Росздравнадзора по Ростовской области Татьяна Полинская. – Не должны аптеки полагаться на дистрибьюторские предприятия, считая, что именно последние обязаны проверить достоверность информации, указанной производителем, сверить регистрационное удостоверение с базой Росздравнадзора и так далее. Поэтому и ответственность несут в равной степени и оптовые, и розничные организации. В случае с презервативами в отношении всех недобросовестных лиц были возбуждены дела об административном правонарушении по ст.6.28 КоАП РФ. Общий размер штрафов, наложенных на юрлица, превысил 900 тысяч рублей.
Екатерина Погонцева
«Фармацевтический вестник»