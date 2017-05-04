Анна Плесовских возглавила отдел внешних коммуникаций ФБУ «ГИЛС и НП»

Анна Плесовских назначена начальником отдела внешних коммуникаций ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик».

Как сообщили в пресс-службе ФБУ «ГИЛС и НП», Анна Плесовских окончила Новосибирский государственный технический университет по специальности «Связи с общественностью». Имеет более чем десятилетний опыт работы. В 2006 в рамках новосибирского городского сайта НГС (позднее вошедшем в актив медиахолдинга Hearst Shkulev Media) занималась развитием интернет-ресурса и рекламой на его площадках. В 2008 перешла в кадровый холдинг «АНКОР», где выросла до руководителя отдела маркетинга по России с релокацией в Москву (2012 год) и управляющего по маркетингу (2015 год).

В 2017 году Анна пришла в ФБУ «ГИЛС и НП» на позицию заместителя начальника отдела внешних коммуникаций с последующим повышением в должности 2 мая 2017 до начальника отдела.

Елена Григорьева,

фото Олега Кирюшкина

«Фармперсонал»