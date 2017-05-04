QuintilesIMS: к 2021 г. расходы на рецептурные препараты в США могут составить до 610 млрд долл.

Согласно отчету компании QuintilesIMS Holding, к 2021 г. расходы на рецептурные лекарственные препараты в США вырастут на 4–7% и составят 580–610 млрд долл., пишет Reuters. QuintilesIMS Holding понизила свой долгосрочный прогноз с 6–9%. Это обусловлено меньшим количеством одобренных новых препаратов в 2016 г., ценовым давлением на фармпроизводителей и дженериковой конкуренцией.

По данным экспертов, с учетом различных скидок расходы на рецептурные лекарства в США вырастут на 2–5% и в денежном выражении составят 375–405 млрд долл. При этом рост цен на брендированные препараты замедлится.

Под давлением со стороны политиков и страховых компаний ряд фармпроизводителей обязались ограничить ежегодное повышение цен десятью процентами.

Частично рост расходов на новые лекарства будет компенсироваться более широким применением дженериков на фоне истечения сроков действия патентов на некоторые оригинальные препараты-бестселлеры и выходом на американский рынок биосимиляров.

В 2016 г. FDA одобрило только 22 новых лекарственных препарата по сравнению с 45 в 2015 г. По мнению аналитиков, это также станет одним из факторов снижения роста расходов на рецептурные препараты в 2017 и 2018 гг.

По прогнозам QuintilesIMS, рост количества одобрений FDA начнется в 2019 г. Ожидается, что с 2019 г. по 2021 г. регулятор ежегодно будет одобрять 40–45 новых брендов. К такому выводу аналитики пришли после анализа портфелей экспериментальных препаратов фармкомпаний. В настоящее время финальные стадии разработки проходят более 2,3 тыс. инновационных препаратов, в т.ч. свыше 600 для лечения онкозаболеваний, на которые могут быть установлены очень высокие цены.

Основными драйверами роста цен станут препараты для лечения хронических заболеваний, в т.ч. артериальной гипертензии и психических расстройств.

Между тем, применение болеутоляющих препаратов сократилось на 1% на фоне борьбы с зависимостью от опиоидных препаратов.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»