Объем продаж препаратов для лечения ВИЧ к 2025 г. может достичь 22,5 млрд дол. США

Консалтинговая компания «GlobalData» прогнозирует рост рынка препаратов для лечения ВИЧ на 9 крупнейших рынках (США, Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания, Япония, Бразилия и Китай).

Так, по оценкам компании «GlobalData», в 2015 г. общий объем данного рынка составил 16,3 млрд дол. США. Ожидается, что в течение следующего десятилетия его объем будет увеличиваться в среднем на 3% ежегодно и к 2025 г. достигнет 22,5 млрд дол. Результаты исследования отражены в докладе «PharmaPoint: Human Immunodeficiency Virus (HIV) — Global Drug Forecast and Market Analysis to 2025».

Этот рост будет обусловлен выведением на рынок новых препаратов для лечения ВИЧ (ингибиторов интегразы и протеазы). Способствовать росту рынка, как ожидается, также будут такие факторы, как увеличение количества ВИЧ-инфицированных пациентов, которые получают антиретровирусную терапию, а также прилагаемые усилия по выявлению новых случаев ВИЧ-инфекции, применение подхода «диагностика и последующая терапия» (test-and-treat).

С тех пор, как в 1987 г. был одобрен первый препарат для лечения ВИЧ, достигнут значительный прогресс в области антирет­ровирусной терапии, о чем свидетельствует появление более удобных для пациентов усовершенствованных схем лечения — препаратов для однократного ежедневного приема.

Как отмечают эксперты компании «GlobalData», отмечается тенденция к разработке схем лечения ВИЧ с однократным приемом, а также инъекционных препаратов пролонгированного действия. Согласно прогнозам до 2025 г. на рынке появится ряд препаратов с возможностью однократного прие­ма, в частности долутегравир/рилпивирин и дарунавир/кобицистат/эмтрицитабин/тенофовир алафенамид.

В то же время эксперты отмечают, что в сфере борьбы с ВИЧ актуальными остаются такие проблемы, как, например, высокая стоимость лечения, низкая информированность населения о данном заболевании. К сожалению, люди, живущие с ВИЧ, во многих странах сталкиваются со стигматизацией (несут социальное клеймо).

По материалам www.globaldata.com

apteka.ua