В астраханской ОЭЗ будет создан фармзавод по переработке корня солодки

Локализовать в астраханской ОЭЗ «Лотос» производство корня солодки и его дальнейшей переработки с целью получения экстракта и порошка планирует компания «Техно Плюс».

По сообщению пресс-службы особой экономическй зоны, потребуется не менее 120 млн.рублей. Планируемый объем продукции, поставляемой на экспорт – 500 тонн в год. До 31 мая компания должна предоставить бизнес-план и календарный план реализации инвестиционного проекта по строительству завода.

Предприятие расположится на земельном участке площадью 5 га, — рассказал «Фармвестнику» заместитель председателя Правительства Астраханской области Радик Харисов. — Старт опытно-промышленной эксплуатации и выход на проектную мощность планируется в августе-декабре 2019 года.

gmpnews