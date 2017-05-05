ФАС России: «Эли Лилли Восток С.А.» с препаратом Хумалог® занимает более 50% рынка

Федеральная антимонопольная служба России опубликовала результаты проведенного в 2016 году анализа состояния конкуренции на товарном рынке лекарственных препаратов, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации с торговым наименованием «Хумалог».

Анализ состояния конкуренции был выполнен Управлением контроля социальной сферы и торговли ФАС России в соответствии с Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденным приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220.

Исследование товарного рынка проводилось за 2015 год и охватывало всю территорию РФ. Продуктовые границы товарного рынка определены крупнооптовыми партиями ЛП в лекарственной форме «раствор для внутривенного и подкожного введения».

В результате проведенного анализа было установлено, что на товарном рынке РФ компания «Эли Лилли Восток С.А.» занимает долю более 50%.

Хумалог® (Humalog®) — гипогликемическое средство, аналог человеческого инсулина короткого действия. ООО «Лилли Фарма» является эксклюзивным импортером препарата Хумалог® на территории Российской Федерации. Держателем регистрационного удостоверения препарата Хумалог® на территории Российской Федерации является «Эли Лилли Восток С.А. (Швейцария). (Информация с сайта rlsnet.ru)

ИСТОЧНИК:ФАС РОССИИ

gmpnews