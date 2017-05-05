К 2021 г. объем фармрынка Испании превысит 25 млрд долл. «Сервье»заключила долгосрочное соглашение с логистическим оператором «Сантэнс Сервис» » Росздравнадзор России утвердил эмблему участника пилотного проекта по маркировке лекарственных препаратов в России 14 марта на фармацевтическом предприятии группы компаний «Р-Фарм» была выпущена первая серия препарата Герцептин с нанесением кода DataMatrix. Двумерный код на упаковке лекарственного средства полностью соответствует требованиям, которые были утверждены Министерством здравоохранения Российской Федерации в рамках эксперимента по маркировке контрольными (идентификационными) знаками и мониторингу за оборотом отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского применения.Внедрение системы маркировки позволит исключить возможность оборота нелегальной и недоброкачественной продукции путем прослеживания движения каждой упаковки лекарственного препарата от производителя до конечного потребителя на основе индивидуальных для каждой упаковки идентификаторов. r-pharm