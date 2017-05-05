К 2021 г. объем фармрынка Испании превысит 25 млрд долл.

По данным британской исследовательско-аналитической компании GlobalData, к 2021 г. объем фармрынка Испании составит 25,1 млрд долл. против 23,7 млрд долл. в 2016 г., говорится в пресс-релизе. Среднегодовой темп роста (CAGR) составит 1%.

Налоговые льготы на расходы на научно-исследовательскую деятельность позволили смягчить последствия введенных в 2010 г. мер жесткой экономии и способствовали возобновлению роста фармотрасли.

Ключевыми факторами роста испанского фармрынка являются консолидация в биотехнологическом секторе, государственная поддержка, инфраструктура инновационной деятельности, высококвалифицированные кадры и др. Кроме того, немаловажную роль в развитии фармрынка играет и старение населения.

Меры по сдерживанию цен на лекарства, принятые властями, включают формирование групп взаимозаменяемых продуктов с тем, чтобы врачи и фармацевты могли рекомендовать пациентам самые дешевые препараты.

В настоящее время мощная структура R&D и введение налоговых льгот способствуют росту спроса на инновационные лекарственные препараты и, соответственно, развитию фармрынка Испании.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»