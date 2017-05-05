Следователи проверят данные о стеклянной крошке в ампулах с лекарством

Правоохранительные органы Калининграда проверят информацию о поступлении в городскую больницу ампул с инъекционным препаратом, внутри которых были обнаружены стеклянные осколки. По данным СМИ, лекарство было произведено в Белоруссии.

«Руководитель СУ СК РФ по Калининградской области поручил подчиненным сотрудникам провести доследственную проверку, выяснить все обстоятельства и принять процессуальное решение по появившемуся в средствах массовой информации сообщению об обнаружении в медицинском учреждении города Калининграда медицинского препарата в ампулах с содержанием посторонних частиц», – передает пресс-служба следственного комитета региона.

По данным СМИ, ампулы с осколками стекла внутри были обнаружены в больницах Мордовии, Вологодской области и Калининграда.

Речь идет исключительно об инъекционных препаратах. Так, в Калининградскую областную детскую клиническую больницу поступил антибиотик гентамицин для внутримышечных и внутривенных инъекций с механическими частицами. В Мордовии осколки стекла обнаружили в растворе кофеин-бензоат натрия для подкожного введения, а в Волгограде – в пентоксифиллине, используемом для улучшения кровообращения и при инфекциях головного мозга.

При этом, как сообщают СМИ, все препараты произведены белорусскими заводами, а именно РУП «Белмедпрепараты» и ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов». Данные о пострадавших пока не поступали.

За первое полугодие 2016 года Росздравнадзор изъял из обращения 247 серий лекарств как отечественного, так и импортного производства, из которых 230 оказались недоброкачественными, 15 – контрафактными и две – фальсифицированными. Так, в мае 2016 года Росздравнадзор изъял из обращения препарат Парацетамол-УБФ серии 10115, в таблетке которого была обнаружена металлическая проволока.

Источник: Следственный комитет по Калининградской области

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