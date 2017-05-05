Johnson&Johnson выплатит $110 млн по делу о канцерогенных присыпках

В США 62-летняя жительница штата Вирджиния Луис Слемп отсудила $110 млн у фармгиганта Johnson&Johnson. По словам истицы, которая больше 40 лет пользовалась продукцией J&J с содержанием талька, у нее развился рак яичников; впоследствии злокачественная опухоль дала метастазы в печень. Всего против Johnson&Johnson подано 2 400 исков по поводу присыпок с использованием талька.

Согласно решению суда, компания Imerys Talc America, которая поставляла тальк, также признала виновной и должна выплатить ей $105 тысяч. В J&J с таким решением не согласились и заявили, что будут обжаловать решение суда. «Мы готовимся к апелляции и продолжаем настаивать, что наша присыпка для детей безопасна», – заявил представитель компании.

Онкологическое заболевание у Слемп было диагностировано в 2012 году; американка продолжает лечение с помощью химиотерапии.

Эта сумма стала рекордной выплатой по искам в связи с развитием онкологических заболеваний из-за использования продукции J&J с содержанием талька. Всего таких исков было подано порядка 2,4 тысячи.

Например, в мае 2014 года суд обязал компанию выплатить $55 млн американке Глории Ристесанд, а в октябре того же года жительнице Калифорнии Деборе Джианнечини удалось отсудить $70 млн. Обе женщины утверждали, что рак яичников у них развился именно из-за продукции J&J. Истцы утверждают, что фармгигант знал о риске развития онкологических заболеваний при использовании талька, однако не разместил эту информацию на упаковках своей продукции.

Компания Johnson&Johnson, основанная в 1886 году, является одним из крупнейших в мире производителей лекарств, косметических и санитарно-гигиенических товаров и медицинского оборудования. Она включает в себя 250 компаний, расположенных в 57 странах мира, в которых работают более 125 тысяч сотрудников. Эти компании формируют три подразделения: потребительских товаров, фармацевтической продукции и изделий медицинского назначения и оборудования. Выручка Johnson&Johnson в 2016 году составила $71,9 млрд.

Источник: Reuters

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