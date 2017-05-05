В Узбекистане появится семь экономических зон для фармкомпаний

В Узбекистане будут созданы пять свободных экономических зон по производству и переработке лекарственного растительного сырья. Соответствующий указ подписал президент республики Шавкат Мирзиёев.

Согласно указу Мирзиёева, в ближайшее время на промышленной карте Узбекистана появятся свободные экономические зоны – «Нукус-фарм», «Зомин-фарм», «Косонсой-фарм», «Сирдарё-фарм», «Бойсун-фарм», «Бустонлик-фарм» и «Паркент-фарм». Все они будут созданы в экологически чистых районах Каракалпакстана, Джизакской, Наманганской, Сырдарьинской, Сурхандарьинской и Ташкентской областей.

Республика импортирует из-за рубежа 6,3 тысячи наименований различных лекарственных средств, притом что сама производит порядка 2 тысяч. Основным фактором, сдерживающим дальнейший рост производства, эксперты называют сильную зависимость от иностранного сырья и материалов.

«Не в полную силу используется потенциал республики по выращиванию лекарственных растений. Так, например, из 350 наименований таких растений в настоящее время в республике на созданных промышленных плантациях культивируется только 71 вид. В результате крайне низкие объемы урожая не позволяют наладить устойчивое серийное производство востребованных лекарств», – отмечает издание.

Участники проектов, в зависимости от объема инвестиций, будут освобождены на разные сроки от уплаты земельного налога, налога на прибыль, налога на имущество юридических лиц, налога на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры, единого налогового платежа для микрофирм и малых предприятий, а также обязательных отчислений в целевые госфонды. Кроме того, им будет дан ряд таможенных преференций.

Со своей стороны государство создаст необходимую внешнюю дорожно-транспортную и инженерно-коммуникационную инфраструктуру для каждой производственной площадки.

В Узбекистане действует 146 фармацевтических предприятий, а доля лекарств местного производства в общем объеме фармрынка рынка республики на конец 2016 года достигла 55%.

По словам руководителя государственного фармацевтического концерна «Узфармсаноат» Мирзанозима Дусмуратова, в 2017 году в республике заработают еще 33 новых крупных фармацевтических предприятия.

Источник: Газета.uz

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