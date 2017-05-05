ВОЗ поможет бедным странам получить лекарства от рака

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена договориться с фармацевтическими компаниями о поставках воспроизведенных версий инновационных лекарств от рака (биосимиляров) в самые бедные страны мира. О запуске соответствующего пилотного проекта ВОЗ заявила в среду, 3 мая.

ВОЗ намерена собрать представителей фармкомпаний в сентябре 2017 года и предложить им представить биосимиляры дорогостоящих инновационных препаратов, таких как Герцептин от Roche, для участия в программе предварительной квалификации лекарственных средств. Аналогичную программу ВОЗ планирует запустить и в отношении инсулина.

«Инновационные биотерапевтические препараты зачастую слишком дороги для многих стран, поэтому биосимиляры хорошая возможность поддержать эти страны, чтобы они могли применять препараты такого класса», – пояснила помощник генерального директора ВОЗ Мари Поль-Кини.

Программа переквалификации лекарств ВОЗ обеспечивает соответствие препаратов, поставляемых международными закупочными организациями (ЮНИСЕФ, Глобальный фонд борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, ЮНИТЭЙД), стандартам качества, безопасности и эффективности. Ежегодно эти организации закупают препараты на миллиарды долларов и поставляют их в страны с низким и средним уровнем дохода. В конце 2012 года в перечень переквалифицированных препаратов входило более 316 лекарств.

Источник: Reuters

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