Государственные преференции разделили фармотрасль на «своих» и «чужих»

Мнение о том, что российский фармбизнес «вырос» и больше не нуждается в государственной поддержке и преференциях, могут разделять только иностранные компании и ассоциации, которых потеснили с российского рынка встающие на ноги отечественные производители лекарств. Так представители российской фармы прокомментировали «ФВ» недавнее заявление в СМИ своего коллеги.

В конце апреля глава общественной организации «Деловая Россия» и председатель совета директоров группы компаний «Р-Фарм» Алексей Репик потряс отраслевое сообщество заявлением о том, что фармкомпании больше не нуждаются в постоянной господдержке импортозамещения и необоснованных преференциях.

«То, что президент обозначил, что пора перефокусироваться с мер поддержки всех подряд российских производителей в части импортозамещения и уходить от тепличных условий и необоснованных преференций в конкурентную среду, в этом точно есть определенный смысл. Мы действительно уже доросли до того, чтобы своим приоритетом ставить не попытку догнать мировых производителей, а становиться лучшими в целом ряде направлений», — так г-н Репик прокомментировал в интервью ТАСС слова президента Владимира Путина о государственной поддержке проектов импортозамещения, сказанные на совещании с членами правительства 26 апреля. Тогда президент сказал буквально следующее: «При реализации планов по импортозамещению необходимо сохранить конкурентную рыночную среду без необоснованных преференций и тепличных условий для отдельных участников рынка. <…> Даже там и тогда, где и когда мы отдаем предпочтение российскому производителю, всегда между российскими производителями должна сохраняться конкуренция. Важно понимать, что государственная поддержка проектов импортозамещения не безгранична. Наша основная задача – стимулировать запуск новых проектов, подставить им плечо, помочь развернуться на начальном этапе их реализации».

Председатель правления Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза и директор союза «Медико-фармацевтические проекты. XXI век» Дмитрий Чагин считает, что Алексей Репик неверно интерпретировал сказанное президентом.

«Это не перекликается с тем, что сказал президент. Не надо было выворачивать фразу В.В. Путина по поводу создания тепличных условий. Мы до сих пор еще не смогли вернуть себе то, что мы потеряли при крушении советской фармпромышленности, — отметил Дмитрий Чагин в разговоре с «ФВ». — Если бы все развивалось в нормальной исторической логике, без потрясений, то никаких преференций не понадобилось бы — мы были вполне конкурентоспособны. В течение длительного времени, пока не начала работать наша профильная программа, у нас не действовал принцип «рынок в обмен на инвестиции» — рынок имели совсем не те люди, которые в него инвестировали, а те, которые инвестировали во взятки, в коррупцию, в формирование закупочных комиссий. Только сейчас нам удалось самое главное – мы изменили систему регуляторных отношений. До этого ее контролировали спекулянты и ритейл, стремившиеся любыми ухищрениями монополизировать закупки. Чтобы заработать как можно больше денег и вывезти их за границу».

Генерального директора ЗАО «Биокад» Дмитрия Морозова возмутило то, что один человек высказывает подобные «спорные» суждения за весь российский фармрынок.

«В действительности его точку зрения разделяют только Ассоциация международных фармацевтических производителей, куда входит “Р-Фарм”, а также другие иностранные ассоциации. Поэтому ему было бы уместно говорить только от их лица, — сказал он в беседе с корреспондентом «ФВ». — Сейчас российские фармацевтические компании находятся на разных этапах развития, и важно понимать, что динамика роста фармацевтической отрасли стала возможной во многом благодаря государственной поддержке – тепличным условиям, которые наш коллега сам активно использует в своей деятельности. Я рад, что благодаря государственным льготам и преференциям “Р-Фарм” вышла в лидеры отрасли, но сжигать за собой мосты не стоит, необходимо соблюдать паритет и дать возможность развиться другим компаниям, особенно полного цикла. Прекращать государственную поддержку сейчас было бы неконструктивно и неправильно».

Но с Дмитрием Морозовым и Дмитрием Чагиным согласны не все. Настороженно следит за любыми преференциями антимонопольное ведомство, призывая к сбалансированным мерам поддержки. Подробнее читайте в статье «Вон из теплиц» в «ФВ» № 16(887) от 16.05.2017 г.

Екатерина Чалова

«Фармацевтический вестник»