Российское производство лекарственных препаратов в I квартале выросло на 14%

Отечественные фармпроизводители за первые три месяца 2017 г. отгрузили со своих складов на 14,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. лекарственных препаратов в натуральном выражении. Это составило 1,2 млрд упаковок, согласно подсчетам аналитической компании RNC Pharma.

В рублевом выражении по итогам I квартала 2017 г. российские фармпроизводители отгрузили со своих складов ЛП на сумму 75,3 млрд руб. (в ценах отгрузки, с учетом НДС). Динамика, при расчетах в рублях к аналогичному периоду прошлого года составила 24,3%.

Ввоз импортных ЛП в нашу страну суммарно по готовым формам и поставкам in-bulk за первый квартал 2017 г. составил 134,1 млрд руб. (в ценах с учетом стоимости таможенной очистки), темпы роста поставок здесь, при расчете в рублях, достигли всего 9,4%. Динамика импорта по готовым формам и поставкам in-bulk оказалась сопоставимой, соответственно 9% и 11,4%. «Натуральные же темпы прироста поставок импортных ЛП при расчете в минимальных единицах дозирования (МЕД) по итогам периода январь-март 2017 вообще уходит в заметный минус – 7,4%», – отмечают аналитики RNC Pharma.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»