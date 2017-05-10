Кандидат Трампа стал руководителем Управления по лекарствам США

Сенат США утвердил предложенную президентом Дональдом Трампом кандидатуру Скотта Готтлиба на пост руководителя главы Управления по продуктам и лекарствам (FDA). «За» Готтлиба проголосовали 57 человек, «против» — 42, сообщает Medscape.

Готтлиб хорошо известен в фарминдустрии – он уже работал в FDA в 2005–2007 годах при администрации Джорджа Буша-младшего. Тогда он активно выступал за снижение стоимости рецептурных лекарств за счет более быстрого одобрения и вывода на рынок их дженериков. Кроме того, Готтлиб был одним из руководителей онконаправления британской фармацевтической компании GlaxoSmithKline, а до последнего времени работал консультантом по онкопрепаратам в Bristol-Myers Squibb.

По мнению его критиков, такая тесная связь Готтлиба с фармацевтической отраслью может негативно повлиять на решения FDA о выводе на рынок новых лекарств и медицинских изделий. В ответ на это Готтлиб пообещал, что в случае утверждения его кандидатуры, он уволится с занимаемых в компаниях должностей, продаст собственные акции в ряде компаний, а также на год откажется от участия в принятии решений FDA в отношении более чем 20 учреждений.

По оценке агентства Bloomberg, отказ Готтлиба от связей с инвестиционными и фармацевтическими компаниями обойдется ему как минимум в $3 млн годового дохода.

Президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру Скотта Готтлиба на пост руководителя FDA в начале марта 2017 года. В случае утверждения на эту должность он обещал заняться реализацией программы Трампа по снижению цен на лекарства.

Новый руководитель сменил на этом посту известного кардиолога Роберта Калиффа, кандидатура которого была выдвинута бывшим президентом США Бараком Обамой. Калифф возглавил FDA в феврале 2016 года.

Источник: Medscape

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