Препараты со стеклянной крошкой изъяты из обращения

Все недоброкачественные инъекционные препараты со стеклянными осколками и другими инородными частицами внутри ампул, поступившие в больницы, изъяты из обращения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава России.

«В настоящее время все забракованные препараты изъяты из обращения. Какой-либо информации о введении данных препаратов и возникших в связи с этим осложнениях у пациентов в министерство не поступало», – сообщили в ведомстве.

5 мая СМИ сообщили, что недоброкачественные инъекционные препараты с осколками стекла внутри ампул были обнаружены в больницах Мордовии, Вологодской области и Калининграда.

Речь шла о трех препаратах производства белорусских заводов – РУП «Белмедпрепараты» и ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

В 2016-2017 годах Росздравнадзор забраковал две серии двух торговых наименований лекарств производства РУП «Белмедпрепараты» и 14 серий семи торговых наименований препаратов производства ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

За первое полугодие 2016 года Росздравнадзор изъял из обращения 247 серий лекарств как отечественного, так и импортного производства, из которых 230 оказались недоброкачественными, 15 – контрафактными и две – фальсифицированными. Так, в мае 2016 года Росздравнадзор изъял из обращения препарат Парацетамол-УБФ серии 10115, в таблетке которого была обнаружена металлическая проволока.

Источник: Минздрав России

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