Гендиректором AstraZeneca в России назначена Ирина Панарина

Генеральным директором AstraZeneca в России и Евразии назначена Ирина Панарина, сообщила в среду, 10 мая, пресс-служба компании. Бывший руководитель AstraZeneca в России и Евразии Искра Рейч стала исполнительным вице-президентом компании в Европе.

Рейч теперь будет отвечать за продажи, маркетинг и коммерческие операции компании в 30 странах Европы, уточняет пресс-служба.

Ирина Панарина получила образование в Университете Ньюкасла и Университете Саут Бэнк (Лондон), также у нее есть степень MBA бизнес-школы INSEAD. Ранее Панарина занимала руководящие должности в лондонском подразделении GSK. В 2009 году Панарина перешла в AstraZeneca, где работала генеральным директором украинского подразделения, а в 2015 году была назначена директором российского подразделения «Кардиология и Диабет».

Искра Рейч начала работать в AstraZeneca в 2001 году. Должность генерального директора компании по России она заняла 1 октября 2014 года, сменив на этом посту Кристину Родникову.

AstraZeneca – британская фармацевтическая компания, созданная в 1912 году. Компания специализируется на онкологических, кардиологических препаратах, лекарствах для лечения сахарного диабета, воспалительных и аутоиммунных заболеваний. Выручка компании в 2016 году составила $23 млрд, чистая прибыль – $3,5 млрд. Год назад AstraZeneca продала маркетинговые права на портфель анестетиков южноафриканской фармкомпании Aspen Pharmacare. В рамках сделки Aspen Pharmacare получила право продавать семь препаратов AstraZeneca за пределами США.

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