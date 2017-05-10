Акционер «Алтайвитаминов» создал в Венгрии СП по переработке облепихи

Как стало известно Vademecum, основной владелец российского производителя лекарств и БАДов «Алтайвитамины» Юрий Кошелев намерен вместе с партнерами вложить 4,5 млн евро в завод по производству облепихового масла в венгерском городе Бекешчабе.

Участок в Бекешчабе площадью 5 тысяч кв. м компания Altayvitamin Kft купила в марте 2016 года в ходе аукциона у местного муниципалитета за 16,6 млн форинтов (4,2 млн рублей по средневзвешенному курсу на март 2016 года), рассказали Vademecum в пресс-службе муниципалитета.

В муниципалитете затруднились назвать сроки реализации проекта и объем инвестиций, хотя в январе 2016 года представитель Altayvitamin Kft Тамас Маклари в переписке с властями города указывал, что инвестиции в проект составят 4,5 млн евро. Подлинность переписки в пресс-службе муниципалитета подтвердили.

Совладельцами Altayvitamin Kft являются Юрий Кошелев и венгерская компания Marusz Global Kft, следует из данных венгерского реестра. Marusz Global Kft принадлежит Евгению Бочкареву, Александру Прохоренко, Тамасу Маклари и другим физическим лицам.

О том, что в Венгрии заработает российско-венгерское СП по производству препаратов из облепихи, в июне 2016 года упоминала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Юрий Кошелев – генеральный директор и основной бенефициар ЗАО «Алтайвитамины», расположенного в городе Бийске Алтайского края. Предприятие занимается разработкой, производством и продвижением лекарственных средств и БАДов, в том числе на основе облепихового масла.

Предприятие раздирает корпоративный конфликт – Юрий Кошелев пытается через суд забрать у бывших партнеров 30% акций ЗАО «Алтайвитамины», а они, в свою очередь, в 2016 году добились возбуждения против него уголовного дела.

По данным Kartoteka.ru, в 2015 году выручка ЗАО «Алтайвитамины» достигла 1,7 млрд рублей, чистая прибыль – 80,6 млн рублей.

vademec