Sanofi пообещала не поднимать цены на лекарства в США больше чем на 5,4%

Французская фармкомпания Sanofi пообещала в 2017 году незначительно поднять стоимость своих лекарств в США – на 5,4%, то есть ниже уровня инфляции, который составляет 10%.

Повышение стоимости препаратов больше чем на 5,4% возможно в исключительных случаях – при «особых обстоятельствах», пояснили в фармкомпании. Аналогичные обещания дали многие крупные фармпроизводители после многочисленных обвинений в необоснованном завышении цен на лекарства.

«Эти проблемы подрывают репутацию целой индустрии, цель которой – улучшить качество жизни пациентов», – прокомментировал ситуацию генеральный директор Sanofi Оливье Брандикур.

В качестве ориентира для стоимости своей продукции Sanofi возьмет цены, прописанные в Проекте роста национальных расходов на здравоохранение (NHE – документ, составленный Министерством здравоохранения и социальной защиты США). В случае превышения планки в 5,4% фармкомпания готова предоставить правительству Соединенных Штатов обоснование повышенной стоимости препарата.

Активная борьба с завышением цен на лекарства началась в США в конце 2015 года после скандала с завышением стоимости жизненно важного препарата Дараприм (предназначен для лечения малярии у пациентов с ВИЧ и онкозаболеваниями) производства Turing Pharmaceuticals в 55 раз. Sanofi, в частности, пришлось заплатить $19,8 млн для урегулирования обвинений Управления по делам бывших военнослужащих – по данным Минюста США, компания завысила стоимость лекарств в двух контрактах, исполнявшихся с 2002 по 2011 год.

Sanofi – французская фармацевтическая компания, основанная в 1973 году. Sanofi специализируется на производстве вакцин и ветеринарных препаратов. Продукция компании представлена в 100 странах по всему миру. Количество сотрудников компании превышает 110 тысяч человек. Штат сотрудников российского подразделения насчитывает более 2 тысяч человек. Объем продаж Sanofi в 2016 году составил 33,8 млрд евро, а чистая прибыль – 4,7 млрд евро.

Источник: Reuters

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