Казахстан обеспечит детей шестикомпонентной вакциной производства Санофи Пастер

В рамках предоставления гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, Казахстан обеспечит детей высококачественной европейской вакциной Гексаксим®, производителем которой является Санофи Пастер, подразделение французской фармацевтической компании Санофи. Согласно Национальному календарю профилактических прививок, каждый ребенок получит две дозы этой вакцины в течение первого года жизни.

Стоит отметить, что благодаря переговорам с потенциальными поставщиками о снижении цены на препарат, Единый дистрибьютор ТОО «СК-Фармация» сэкономил для бюджета страны 3 миллиарда 700 миллионов тенге и, самое главное, обеспечил казахстанских детей высококачественными европейскими вакцинами.

Куатбаева Айнагул Мухановна, к.м.н., заместитель директора Департамента Эпидмониторинга инфекционных и паразитарных заболеваний НПЦСЭЭиМ:

«Во всем мире иммунопрофилактика признана наиболее эффективным и доступным средством в борьбе с инфекциями. В Казахстане ежегодно достигается высокий показатель охвата населения вакцинацией, который составляет 95% и выше. Проводимая многолетняя работа по иммунизации населения позволила значительно снизить заболеваемость вакциноуправляемыми инфекциями среди населения и по этому показателю вывести Республику на одно из передовых мест среди стран СНГ».

Нормундс Земвалдис, Генеральный директор Санофи Пастер, Центральная Азия и Беларусь:

«В большинстве развитых стран, используются вакцины, содержащие компоненты против гепатита B, дифтерии, столбняка, коклюша, гемофильной инфекции тип b, полиомиелита, кори, краснухи, паротита, пневмококковой инфекции. Очевидно, что введение такого числа моновакцин не рационально, в связи с чем, применяются современные комбинированные вакцины, имеющие в своем составе несколько компонентов. Использование комбинированных вакцин в настоящее время рекомендовано ВОЗ. Такие вакцины позволяют уменьшить затраты на иммунизацию и повысить приверженность населения к вакцинации, расширить программы иммунизации у детей».

Гексаксим® — шестикомпонентная вакцина для иммунизации против дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита В, полиомиелита и гемофильной инфекции типа b. В Казахстане вакцина Гексаксим® зарегистрирована в январе 2014 года. Очень важной составляющей профиля оценки вакцины является безопасность. Оценка безопасности при первичной вакцинации была проведена в 13 исследованиях, в которых порядка 15 000 доз вакцины были назначены более чем 6 500 детям.

gmpnews