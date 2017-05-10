Новый порядок ценообразования для дешевых ЛП могут применить с 1 января 2018 года

Правительство РФ прорабатывает вопрос об изменении регулирования цен на жизненно необходимые и важные лекарственные препараты (ЖНВЛП) нижнего ценового сегмента (дешевле 50 рублей) в пользу производителей. Цену на них могут начать устанавливать в соответствии с ситуацией на рынке, что позволит повышать ее больше, чем на уровень инфляции, как это происходит сейчас, сообщают «Известия».

Вопрос прорабатывают Минздрав, Минпромторг, Минэкономразвития и Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Новый порядок ценообразования может быть применен с 1 января 2018 года. Эксперты считают, что цены в результате могут подняться на 15%.

Такая инициатива необходима для исключения возможности исчезновения дешевых препаратов с рынка. Глава НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов заявил НСН, что бюджетные лекарства могут просто исчезнуть, если ценообразование не будет пересмотрено.

«Проблема с дешёвыми лекарствами сегодня очень актуальна, потому что они исчезают из аптек. Если изготовителю выгодно их производить, то поставщикам и аптекам невыгодно работать с этой продукцией. Сложилась система, когда то, что дороже – выгоднее продавать, это нарушает социальный принцип доступности медикаментов. Это всё очень серьёзно, поскольку доходы населения не настолько растут, чтобы переключаться на дорогостоящие препараты. Государство планирует пересмотреть принципы ценообразования на эти препараты и ценорегулирование на лекарства, которые входят в перечень важнейших препаратов. Чтобы они остались на полках нужно пересмотреть ценообразование. Проблема связана с тем, что по многим дешевым препаратам нет дорогих аналогов. Они более технологичные, красиво упакованные, а возможности лечиться какими-то примитивными традиционными лекарствами, которые продолжают помогать, у населения всё меньше», — отметил Мелик-Гусейнов.

gmpnews