FIP опубликовала заявления о совершенствовании фармацевтического образования

Международная фармацевтическая федерация (International Pharmaceutical Federation — FIP) опубликовала серию заявлений «Nanjing Statements» в целях совершенствования фармацевтического образования для фармацевтических учебных заведений (колледжей, университетов, институтов последипломного непрерывного образования). Заявления составлены по результатам Всемирной конференции FIP по фармацевтическому образованию и фармацевтическим наукам (FIP's Global Conference on Pharmacy and Pharmaceutical Sciences Education) в Нанкине, Китай, 7–8 ноября 2016 г. В конференции приняли участие около 600 участников из 47 стран, которые постарались проанализировать глобальное видение стандартов фармацевтического образования и подготовки кадров. «Nanjing Statements» были опубликованы после многочисленных международных консультаций, а также 3 этапов проверки, и распределены в 8 групп, охватывающих такие вопросы, как сочетание профессиональных навыков, набор студентов, ресурсы и преподавательский состав. Также в заявлениях выделены 13 целей развития фармацевтических кадров, в которых излагаются дальнейшие ключевые направления действий. После публикации отчета о конференции FIP призывает фармацевтических лидеров во всем мире начать национальный диалог с ключевыми заинтересованными сторонами, включая правительства, для анализа существующего профиля кадровых ресурсов в фармацевтической отрасли, руководствуясь выводами глобальной конференции. «Дальнейшее развитие фармацевтических услуг и наук в целях удовлетворения потребностей пациентов и систем здравоохранения во всем мире зависит от хорошо образованного, компетентного, в достаточном количестве и хорошо распределенного фармацевтического персонала. С помощью этих новых инструментов и рекомендаций FIP, представленных на конференции в Нанкине, лидеры фармацевтической практики, науки и образования имеют все возможности для поддержки и пропаганды реализации Глобальной концепции FIP в области образования и кадров в своих странах и системах здравоохранения FIP», — отметил профессор Уильям Чарман (William Charman), председатель FIP Education. В докладе конференции «Трансформация образования в фармации и фармацевтических науках в контексте развития кадровой политики» (Transforming pharmacy and pharmaceutical sciences education in the context of workforce development) содержится глава, посвященная реализации итогов конференции в Нанкине и полный список ресурсов, разработанных FIP для обеспечения действий и адаптации к локальным потребностям. FIP создает руководящую группу для разработки механизмов определения приоритетных областей деятельности и показателей для мониторинга прогресса с планом на 2- и 5-летний периоды. FIP проводит серию вебинаров для своих членов с целью облегчить разработку локальных стратегий в отношении кадровой политики посредством образования. FIP также распространяет выводы глобальной конференции на 2 параллельных мероприятиях, организованных в мае в ходе 70-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (70th World Health Assembly) в Женеве, Швейцария. Следующие стратегические документы уже представлены в открытом доступе: Transforming pharmacy and pharmaceutical sciences education in the context of workforce development;

Statements on Pharmacy and Pharmaceutical Sciences Education («Nanjing Statements»);

Global Vision for Education and Workforce Pharmaceutical;

Workforce Development Goals. По материалам пресс-релиза International Pharmaceutical Federation apteka.ua