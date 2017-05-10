«Валента» приобрела права на препарат Антарейт® в России

«Валента» продолжает расширять портфель высокопотенциальных препаратов компании – в апреле 2017 года он пополнился препаратом Антарейт®.

Антарейт® относится к современным антацидам и является комбинированным препаратом, направленным на решение таких частых проблем, как изжога, диспепсия, метеоризм. Относится к группе невсасывающихся антацидных средств за счет наличия магалдрата (алюминия магния гидроксид сульфат) и обладает дополнительным ветрогонным свойством (устранение избыточного газообразования) за счет наличия симетикона.

Елена Найдёнова, руководитель бизнес-подразделения «Гастроэнтерология, мужское и женское здоровье» ПАО «Валента Фарм»:

«Гастроэнтерология – одно из ведущих терапевтических направлений компании «Валента». Ежедневно огромное количество людей сталкиваются с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Мы, как социально-ответственная компания, делаем все возможное, чтобы предложить пациентам именно те препараты, которые улучшат качество их жизни».

ПАО «Валента Фарм» – российская фармацевтическая компания, основанная в 1997 году. Входит в ТОП-3 российских фармацевтических предприятий. «Валента» занимается разработкой, производством и выводом на рынок рецептурных и безрецептурных препаратов в таких терапевтических направлениях, как иммунология, вирусология и антибактериальная терапия, психоневрология, гастроэнтерология, урология и др. Портфель препаратов компании представлен такими известными брендами, как Ингавирин®, Граммидин®, Тримедат®, Экспортал®, Диоксидин®, Тералиджен®, Феназепам®, Пантокальцин®, Аминазин®, и др.

gmpnews