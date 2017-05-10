В этом году «Берингер Ингельхайм» намерена вдвое увеличить продажи ветпрепаратов

Присоединение компании «Мериал» – это составная часть стратегии по закреплению и развитию успеха, достигнутого в 2016 году ветеринарным подразделением компании «Берингер Ингельхайм», а также свидетельство стремления к устойчивому долговременному росту и завоеванию ведущих позиций в отрасли.

Спустя три месяца после присоединения компании «Мериал», которое было осуществлено путем стратегической сделки с «Санофи», компания «Берингер Ингельхайм» демонстрирует свое неизменное стремление и далее завоевывать ведущие позиции в мировой ветеринарии. В апреле 2017 года на ежегодной пресс-конференции руководители «Берингер Ингельхайм» рассказали о той важной роли, которую играет в развитии компании ветеринарное подразделение, и о его потенциале долговременного роста.

Минувший 2016 год ознаменован целым рядом значимых достижений. Так, чистый объем продаж ветеринарного подразделения увеличился на 8,5% и достиг 1,46 млрд евро с поправкой на валютный коэффициент. 1 января 2017 года компания «Берингер Ингельхайм» завершила сделку по приобретению «Мериал». Благодаря объединению этих двух инновационных и в значительной степени взаимодополняющих подразделений ветеринария стала стратегическим и приоритетным направлением для долгосрочного развития компании.

«Приобретение компании «Мериал» дает нам реальную возможность повысить уровень конкурентоспособности в отрасли, отличающейся высокими темпами роста и находящейся на этапе консолидации. Объединив две динамично развивающиеся компании со схожим долговременным стратегическим видением, мы получили возможность предложить расширенный и более инновационный ассортимент продуктов и услуг для профилактики заболеваний, улучшения состояния здоровья и повышения продуктивности животных во всем мире. Мы намерены и в дальнейшем активно содействовать формированию ветеринарной отрасли», – заявил глава подразделения ветеринарных препаратов «Берингер Ингельхайм» и член Совета директоров «Берингер Ингельхайм» Йоахим Хазенмайер.

Согласно последним прогнозам за период начиная с текущего момента и до 2030 года масштаб ветеринарного рынка удвоится, достигнув объема 53 миллиарда евро. Этот рост будет обусловлен тремя основными тенденциями: увеличением потребления мяса животных в связи с демографическими изменениями, повышением спроса и диверсификацией на рынке ухода за домашними животными и растущей угрозой для здоровья вследствие распространения инфекционных заболеваний, переносимых животными (птичий грипп, ящур и т.д.).

Объединенное подразделение «Берингер Ингельхайм» занимает второе место на мировом рынке и входит в число ведущих мировых поставщиков паразитицидов и вакцин как для сельскохозяйственных животных, так и для домашних питомцев. Объединенная компания обладает глубокой экспертизой в области ухода за домашними животными, здоровья сельскохозяйственных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы и предлагает широкий портфель решений для снижения заболеваемости и поддержания здоровья птиц и крупного рогатого скота.

«Сегодня нам предоставлена возможность сделать значимый шаг вперед в своем развитии. Это стало возможным на фоне меняющихся тенденций и критических потребностей в профилактике заболеваний и контроле здоровья животных по всему миру, – подчеркнул Хазенмайер. – Идти к достижению этой цели мы намерены путем плавной интеграции наших подразделений, укрепления наших ведущих позиций в программах вакцинации и борьбы с паразитами и развития портфеля продукции для ухода за домашними животными. Мы поставили перед собой задачу сосредоточить интеллектуальные ресурсы компании на разработке принципиально новых, не имеющих на текущий момент аналогов решений в отрасли. Для этого мы увеличиваем объем инвестиций в передовые отраслевые научно-исследовательские работы до 10%».

В будущем на долю объединенного подразделения ветеринарных препаратов будет приходиться свыше 25% от общего дохода «Берингер Ингельхайм», численность сотрудников превысит 10 000 специалистов. По расчетам «Берингер Ингельхайм», благодаря присоединению компании «Мериал», в 2017 году чистый объем продаж подразделения по сравнению с прошлым годом увеличится более чем в два раза.

gmpnews