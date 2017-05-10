Предлагается создать реестр оборудования для производства лекарственных настоек

Минпромторг считает нужным «дополнить полномочия федеральных органов исполнительной власти положением о ведении и установлении порядка ведения реестра оборудования для производства лекарственных средств». Об этом «Известиям» сообщили в ведомстве. К лекарственным средствам относятся фармацевтические субстанции и лекарственные препараты согласно закону «Об обращении лекарственных средств».

По мнению министерства, в реестр следует включать основное технологическое оборудование для производства фармацевтической субстанции спирта этилового — медицинского спирта — мощностью более 200 декалитров в год. Вести реестр может Минпромторг как уполномоченный орган власти, лицензирующий производство лекарственных средств. Их изготовление на оборудовании, не внесенном в реестр, следует запретить, считают в министерстве.

Предполагается, что производители будут подавать в Минпромторг информацию об используемом оборудовании в уведомительном порядке, ведомство же будет вносить его в реестр. Проверять оборудование будут при осуществлении лицензионного контроля.

Минпромторг уже направил свои предложения в Минфин — они оформлены как проект поправок в закон «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта» (171-ФЗ). Предложения о реестре планируется включить в пакет поправок сенаторов Сергея Рябухина и Виталия Шубы, которые в конце марта прошли первое чтение.

В пресс-службе Минфина заявили, что идею Минпромторга в ведомстве поддерживают.

gmpnews