Фармкомпания Allergan увеличила выручку за счет новых препаратов

Фармацевтическая компания Allergan Plc (AGN, NYSE) сообщила о росте выручки на 5% благодаря росту продаж новых препаратов, что помогло компенсировать снижение продажи более старых лекарств.

Компания Allergan получила доход в размере $3,57 млрд, что оказалось выше прогнозов аналитиков, ожидавших $3,53 млрд. Скорректированная прибыль также превзошла ожидания аналитиков и составила $3,35 на акцию вместо $3,32 на акцию.

При этом компания отметила рост убытков до $2,63 млрд, или $7,86 на акцию, что связано с выросшими расходами на исследования и разработки. В частности, Allergan испытывает препарат, который может облегчить симптомы болезни Альцгеймера. Это очень дорогое исследование, но в случае одобрения, препарат может принести хорошую выручку, даже с учетом того, что не лечит болезнь, а только устраняет некоторые симптомы. Также Allergan заключила соглашение с компанией Editas Medicine, Inc. (EDIT, NASDAQ), которая предоставит доступ к платформе редактирования генома.

Партнерство Editas и Allergan направлено на разработку технологий лечения редкого врожденного заболевания сетчатки глаза — амавроза Лебера (LCA). За лицензию Allergan заплатит компании Editas $90 млн.

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