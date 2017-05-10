Впервые за 22 года одобрен новый препарат для лечения болезни Шарко

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило препарат «эдаравон» (edaravone), способный значительно замедлить прогрессирующее заболевание центральной нервной системы, известное как БАС (боковой амиотрофический склероз).

Это первый препарат для борьбы с этим заболеванием, разработанный за последние 22 года. Он производится японской компанией Mitsubishi Tanabe Pharma Corp’s, сообщает Reuters.

По данным клинических исследований, за шесть месяцев применения этот препарат замедляет скорость снижения жизненных функций пациентов примерно на треть. До сих для этой цели существовал единственный препарат, достоверно замедляющий прогрессирование БАС, — рилузол.

БАС – медленно прогрессирующее, неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних (моторная кора головного мозга), так и нижних (передние рога спинного мозга и ядра черепных нервов) двигательных нейронов, что приводит к параличам и последующей атрофии мышц. Болезнь была впервые описана в 1869 году французским психиатром Жан-Мартеном Шарко, и получила название «болезнь Шарко».

Обычно от выявления первых признаков БАС до смерти пациента проходит от трех до пяти лет. Известный физик-теоретик Стивен Хокинг (род. в 1942) и гитарист Джейсон Беккер (род. 1969), страдающие этим заболеванием, считаются единственными пациентами с диагностированным БАС, состояние которых со временем стабилизировалось.

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