Аптекам указано сформировать запас обезболивающих лекарств к старту Кубка конфедераций

Президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017».

В субъектах проведения спортивных мероприятий с 1 июня по 12 июля 2017 г. и с 25 мая по 25 июля 2018 г. вводятся особые меры безопасности, говориться в Указе, опубликованном сегодня на официальном сайте Кремля.

В частности, в документе указано, что медицинские, аптечные организации, а также организации оптовой торговли ЛС должны сформировать достаточный запас лекарственных препаратов.

«Органам государственной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых вводятся усиленные меры безопасности, принять меры, направленные на проведение организациями (медицинскими, аптечными, оптовой торговли лекарственными средствами), обеспечивающими население лекарственными препаратами для медицинского применения на основании лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, а также оказывающими населению медицинскую помощь с применением лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства, психотропные или сильнодействующие вещества, на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности, мероприятий по формированию достаточного запаса лекарственных препаратов, необходимого для бесперебойного функционирования названных организаций», — сказано в указе президента.

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»