Минфин предложил при закупках медизделий сохранить действующие в 44-ФЗ конкурентные процедуры

Министерство финансов сочло нецелесообразным широкое применение положений закона о контрактной системе, предусматривающего возможность установления особенностей осуществления конкретной закупки, к медицинским изделиям, сообщает RNS.

Речь идет об определении правительством единственного поставщика какой-либо закупки.

В апреле председатель правительства Дмитрий Медведев по итогам совещания о поддержке локализации производства медицинских изделий поручил Минфину провести анализ правоприменительной практики реализации статьи 111 закона о госзакупках (44-ФЗ), которая дает правительству право устанавливать особенности осуществления конкретной закупки, в том числе установить способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

«В развитие данной нормы Правительством Российской Федерации принято порядка 45 распоряжений, большую часть которых составляют распоряжения в сфере строительства социально и экономически важных объектов. За 2016 год, согласно данным единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС), по основаниям, предусмотренным статьей 111 закона о контрактной системе, в отношении медицинских изделий было заключено всего три контракта. При этом сложностей закупки медицинских изделий без установления особенностей их осуществления не выявлено», — такова позиция Минфина.

По итогам анализа ведомство предложило при закупках медизделий сохранить действующие в 44-ФЗ конкурентные процедуры. Эту позицию поддержал и ФАС.

«Отбор поставщика конкурентным способом, в отличие от закупки у единственного поставщика, способствует прозрачности осуществления закупки, развитию конкуренции и, как следствие, более эффективному расходованию бюджетных средств», — считает ФАС.

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»