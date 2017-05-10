ФАС наложила штрафы на фармкомпании за слово «быстро» в рекламе

По итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях 4 мая ФАС России назначила штрафы за недостоверную рекламу лекарств ЧКОО «Астеллас Фарма Юроп Б.В.», ЗАО «Сандоз» и ООО «Валеант».

Новые штрафы

Частная компания с ограниченной ответственностью (ЧКОО) «Астеллас Фарма Юроп Б.В.» получила штраф в размере 200 тыс. руб. по факту распространения недостоверной, вводящей в заблуждение потребителей рекламы лекарственных препаратов «Фосфалюгель» и «Де-Нол» на федеральных телеканалах.

По информации ФАС, в рекламе лекарств нарушены требования части 7 статьи 5, пункта 8 части 1 статьи 24 ФЗ «О рекламе». «Внимание в ролике фиксируется на утверждении гарантированного, быстрого и успешного лечения. Информация, обосновывающая утверждение «Фосфалюгель и Де-Нол. Чтобы гастрит быстрее прошел!», а также критерий, по которому в рекламе делается заключение о более «быстром» излечении гастрита при применении этих лекарств, отсутствуют», – сообщают в антимонопольном органе.

ЗАО «Сандоз» нарушило часть 7 статьи 5, пункт 8 части 1 статьи 24 ФЗ «О рекламе» при рекламировании лекарственного препарата «Экзодерил» в эфире «Петербург-5 канал», «ТВ-3 Россия», «Пятница», «Россия-1», «Первый канал», «Звезда», «ТВ-Центр» в прошлом году. За это на компанию также наложен штраф в размере 200 тыс. руб. «Утверждение в рекламном ролике «быстро проникает глубоко в ноготь и уничтожает грибок» вводит в заблуждение, гарантирует положительное действие «Экзодерила» и его эффективности. Существенная информация о времени действия лекарства на симптомы болезни также отсутствует», – отмечают в ФАС.

Наконец, 200 тыс. руб. штрафа должно будет заплатить ООО «Валеант» за недостоверную и ненадлежащую рекламу лекарственного препарата «Холисал». «Общество при распространении рекламы пренебрегло требованиями пункта 2 части 3, части 7 статьи 5, пункта 8 части 1 и части 6 статьи 24 ФЗ «О рекламе». В результате реклама этого лекарства дает основания полагать, что гель стоматологический «быстро вылечит стоматологические заболевания», компоненты препарата окажут «быстрое и комплексное воздействие». Такие сведения не соответствуют действительности и инструкции по применению геля. Нет в рекламе и какой-либо информация о том, что положительное влияние на течение заболевания через 3 минуты от применения препарата относится только к его анальгезирующему действию, а не к комплексному воздействию», – поясняют сотрудники ФАС. Они уверены, что подача рекламной информации о геле вводит в заблуждение потребителей, поскольку гарантирует его положительное действие и эффективность в устранении стоматологических заболеваний.

Расследование в отношении этих компаний на предмет соблюдения закона «О рекламе», а также в отношении Bayer, Servier и Johnson & Johnson служба начала в апреле. О решении ФАС по другим компаниям пока ничего неизвестно.

Как сообщал «ФВ», в текущем году ФАС привлекла к ответственности GlaxoSmithKline, Zambon Pharma и Bayer в связи с ненадлежащей рекламой лекарств. Всем трем производителям назначены штрафы в размере 200 тыс. руб.

Быстро нельзя

Руководитель проектов фармацевтического направления Vegas Lex Мария Борзова обобщила практику административных дел, возбужденных ФАС в 2017 г. Во-первых, употребление сочетаний со словом «быстро»: действует быстро, быстро устраняет, быстро облегчает, быстро проникает, быстро уничтожает, быстрое воздействие, быстро вылечит. Во-вторых, употребление сочетаний: действует долго, положительный эффект в каком-то количестве случаев, в отличие от… В-третьих, использование сочетаний : эффективный и безопасный, лучший, единственный, марка номер один, золотой стандарт, единственное средство, бережное лечение, стильное решение.

Зам. начальника Управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции, начальник отдела контроля законодательства о рекламе ФАС России Ирина Василенкова на встрече с представителями фармкомпаний в конце апреля 2017 г. пояснила, что слово «быстро» используется в русском языке как предикатив, как сказуемое, оно характеризует препарат, а в Законе «О рекламе» говорится, что реклама не должна гарантировать положительный эффект.

«Мы не ставим под сомнение, что препарат обладает терапевтической эффективностью. Но до какой степени он эффективен, каким образом мы можем характеризовать это терапевтическое действие?» — задается вопросом Ирина Василенкова.

Представители фармкомпаний сразу поинтересовались: а если слово «быстро» или другое подобное есть в инструкции по применению? По словам Николая Карташова, инструкция все-таки не истина в последней инстанции для ФАС. Если следовать инструкции, то скоро во всех инструкциях безрецептурных препаратов появятся такие слова. Это вопрос времени.

«У нас есть нормы, и они должны действовать в совокупности, во взаимосвязи. Первая норма говорит, что рекламировать можно только те показания, которые указаны в инструкции. Вторая норма — что не должно быть гарантии. Если в инструкции есть какие-то сведения, которые будут рассматриваться как гарантия, то их упоминать нельзя», — пояснила Ирина Василенкова.

Справка. В соответствии с частью 5 статьи 14.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях нарушение установленных законодательством о рекламе требований к рекламе лекарственных средств, медицинских изделий и медицинских услуг, в том числе методов лечения, а также биологически активных добавок влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц — от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц — от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»