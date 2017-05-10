Комитет Госдумы по охране здоровья предложил повысить цены на дешевые лекарства сразу на 70 рублей

Цены на дешевые лекарства из списка ЖНВЛП должны быть повышены на фиксированную сумму в рублях, а не на какое-то количество процентов от стоимости, такое мнение высказал первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по охране здоровья Федот Тумусов.

Так он прокомментировал известие о том, что правительство готовит проект постановления об отмене необходимости согласования цену на недорогие лекарства, включенные в перечень ЖНВЛП, с Минздравом и Федеральной антимонопольной службой. По сообщениям СМИ, препараты стоимостью до 50 рублей могут подорожать на 15%.

«Государственное регулирование — это важно, но оно не должно душить бизнес, как это происходит сейчас, — отметил Тумусов. — Компаниям легче просто отказаться от производства, чем работать себе в убыток. В России прекратилось производство уже 197 дешевых лекарств — это результат необдуманной экономической политики».

Как полагает парламентарий, повышение цены на определенное количество процентов может оказаться бесполезным, так как «при низкой цене и процент повышения низкий», и предложил повысить цены на лекарства стоимостью до 50 рублей сразу на 70 рублей. «Лекарства исчезают из аптек уже сейчас, поэтому я постараюсь максимально ускорить это решение» — пообещал Федот Тумусов.

Напомним, что еще в прошлом году Владимир Путин поручил правительству не допустить исчезновения с рынка дешевых российских препаратов из перечня ЖНВЛП и продумать меры поддержки производителей недорогих лекарств.

Екатерина Чалова

«Фармацевтический вестник»