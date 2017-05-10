Цены на дешевые лекарства из перечня ЖНВЛП могут быть отпущены с 2018 года

Правительство РФ вновь вернулось к проработке вопроса об отказе от регулирования цен на препараты нижнего ценового сегмента ЖНВЛП.

Новый порядок ценообразования на лекарства стоимостью до 50 рублей разрабатывают Минздрав, Минпромторг, Минэкономразвития и Федеральная антимонопольная служба. В случае если будет принято решение об отпуске цен на эту категорию ЛП, соответствующее постановление может вступить в силу с 1 января 2018 года.

Вопрос о ценообразовании на дешевые жизненно важные препараты давно волнует фармпроизводителей, поскольку действующая система, по их мнению, может привести к вымыванию с рынка дешевых лекарств. Конкретный пример в интервью «ФВ» привела вице-президент по регуляторным вопросам и новым разработкам компании «Акрихин» Ирина Редзюк.

«Один из наших генериковых препаратов из перечня стоит 30 рублей за упаковку – фактически, это даже меньше его себестоимости, — рассказала она. — Есть на рынке и оригинальный зарубежный препарат, его цена — 130 рублей. Мы доказываем нерентабельность производства и просим Минздрав дать возможность установить цену хотя бы 40-45 рублей, но не можем этого сделать по существующей методике. Получается, что мы вынуждены будем снять препарат с производства (не работать же себе в убыток), и потребителю придется покупать тот самый зарубежный аналог за 130 рублей».

Между тем ранее ряд экспертов выражали сомнения в том, что правительство действительно откажется от регулирования цен на дешевые лекарственные препараты. Так, заместитель генерального директора компании STADA CIS Иван Глушков считает, что цены не будут отпущены до ближайших президентских выборов.

«Этот вопрос для государства критичен с точки зрения как закупок, так и цен в аптеках, — подчеркнул он. – Серьезного повышения цен на лекарства до того, как в мае 2018 года будет объявлено новое правительство, вряд ли следует ожидать».

Эксперт также считает, что фармкомпаниям, которые производят препараты нижнего ценового сегмента, не стоит рассчитывать на субсидирование. «Базовое отношение многих членов правительства сводится к тому, что производители и так слишком много зарабатывают», — заключил Иван Глушков.

Сергей Рякин

«Фармацевтический вестник»