Valeant завершила квартал с прибылью 628 млн долл.

В I квартале 2017 г. чистая прибыль канадской фармацевтической компании Valeant Pharmaceuticals составила 628 млн долл. против убытка 374 млн долл. за аналогичный период 2016 г., сообщает FirstWord Pharma. Как отметили в компании, это обусловлено льготой на налог на прибыль в размере 908 млн долл. в связи с внутренней реструктуризацией. Акции компании выросли на 13%.

Между тем, квартальный объем продаж сократился с 2,4 до 2,1 млрд долл. Аналитики прогнозировали 2,2 млрд долл.

В 2017 г. Valeant прогнозирует объем продаж в пределах 3,60–3,75 млрд долл., а не 3,55–3,70 млрд долл., как ожидалось ранее. В компании подчеркнули, что в прогнозе не учитывается продажа подразделения Dendreon китайскому конгломерату Sanpower Group за 819,9 млн долл.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»