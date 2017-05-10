В Госдуме рассмотрят законопроект, устанавливающий требования к лицензированию производства биомедицинских клеточных продуктов

В Госдуму внесен законопроект, направленный на регулирование отношений, связанных с обращением биомедицинских клеточных продуктов и государственным контролем в этой сфере.

Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу обращения биомедицинских клеточных продуктов» разработан Минздравом России в связи с принятием Федерального закона от 23 июня 2016 года №180-ФЗ «О биомедицинских клеточных продуктах».

Законопроектом предлагается распространить правовой режим, установленный для медицинских отходов, на отходы, образующиеся при обращении биомедицинских клеточных продуктов. Установить требования о лицензировании деятельности по производству биомедицинских клеточных продуктов, а также государственного контроля в сфере их обращения. Уточнить перечень документов, из которых формируется регистрационное досье на биомедицинский клеточный продукт. Распоряжение об этом, подписанное 3 мая 2017 председателем Правительства Дмитрием Медведевым, размещено на сайте Правительства РФ.

В Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» предлагается уточнить понятие «медицинские отходы», включив в них в том числе отходы, образующиеся при обращении биомедицинских клеточных продуктов.

Также предлагается внести изменения в федеральные законы «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», «О лицензировании отдельных видов деятельности» в целях приведения отдельных положений этих федеральных законов в соответствие с нормами, установленными Федеральным законом №180-ФЗ, в части государственного контроля в сфере обращения биомедицинских клеточных продуктов и лицензирования деятельности по их производству.

Кроме того, в Федеральном законе №180-ФЗ предлагается уточнить реквизиты документов, которые подтверждают уплату государственной пошлины за проведение экспертиз, из которых формируется регистрационное досье на биомедицинский клеточный продукт.

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»