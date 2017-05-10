Грамотный договор с изготовителем рекламы помог аптеке избежать ответственности

В Краснодарском крае ООО «Апрельфармика» пожаловалось на действия конкурента – аптеку №1 в станице Терновской, которая принадлежит ООО «ЛЕНМЕДСНАБ-ДОКТОР W». Он распространял листовки с рекламой лекарственных препаратов, в том числе отпускаемых по рецептам врача, и указанием «традиционно низких цен».

Комиссия Краснодарского УФАС России возбудила дело в отношении ООО «ЛЕНМЕДСНАБ-ДОКТОР W», однако аптечная сеть от листовок «открестилась», представив договор на изготовление и распространение рекламных листовок, заключенный с гражданином Волобуевым. Компания представила доказательства того, что не участвовала в процессе разработки и согласовании оформления и содержательной части рекламных листовок, а стало быть вся ответственность за соответствие рекламных листовок действующему законодательству лежит на исполнителе.

Гражданин подтвердил, что аптечное предприятие только дало ему информацию по ценам, листовки он изготовил на компьютере, распечатал на принтере и разложил в прикассовой зоне самостоятельно, без согласования с ООО «ЛЕНМЕДСНАБ-ДОКТОР W».

Комиссия признала рекламу ненадлежащей и обязала гр-на Волобуева в срок до 1 июня прекратить нарушение законодательства о рекламе, а в срок до 5 июня – уведомить УФАС о действиях, предпринятых для исполнения предписания. Материалы дела переданы уполномоченному лицу для возбуждения административного производства.

Нелишне было бы добавить, что нарушение требований к рекламе лекарственных средств (пункт 5 статьи 14.3 Кодекса об административных правонарушениях) влечет наложение штрафа на граждан в размере от 2000 до 2500 рублей; тогда как на юридических лиц – ровно в 100-200 раз больше — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»