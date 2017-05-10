Фармакопея ЕАЭС войдет в перечень мировых фармакопей ВОЗ

Фармакопея Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет включена в Перечень Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) мировых фармакопей и фармакопейных органов как один из региональных стандартов качества.

Эта возможность обсуждалась во время встречи в штаб-квартире ВОЗ министра ЕЭК Валерия Корешкова и директора Департамента ВОЗ по основным лекарственным средствам и медицинской продукции Сьюзанн Хилл, сообщает пресс-служба ЕЭК.

Сьюзанн Хилл заявила о заинтересованности ВОЗ в сотрудничестве с ЕЭК по вопросам, связанным с развитием рынка лекарственных средств, включая официальное признание Фармакопеи союза в качестве региональной. В настоящий момент начата подготовка плана сотрудничества.

Представители ВОЗ совместно с экспертами ЕАЭС будут обсуждать проекты документов ВОЗ в сфере обращения ЛС и медизделий, в том числе Правил надлежащей регуляторной практики, участвовать в семинарах и тренингах, которые пройдут в странах союза.

В ходе встречи с директором секретариата ІСН Доной Ронан Валерий Корешков отметил, что применение Медицинского словаря (MedDRA) для регуляторной деятельности предусмотрено Правилами надлежащей клинической практики и Правилами надлежащей практики фармаконадзора ЕАЭС, в связи с чем актуальной задачей взаимодействия ЕЭК и ICH является локализация MedDRA в русскоязычной версии. С учетом дальнейшего расширения применения документов ICH в правовой базе союза стороны начнут процедуру включения Евразийской экономической комиссии в состав наблюдателей в ICH.

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»