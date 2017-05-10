АО «Сервье» объявила о заключении долгосрочного соглашения с группой компаний «Сантэнс Сервис» на оказание комплексной логистической поддержки

Фармацевтическая компания АО «Сервье» объявила о заключении долгосрочного соглашения с логистическим оператором группой компаний «Сантэнс Сервис» на оказание комплексной логистической поддержки.

Соглашение предусматривает оказание услуг на складах организации оптовой торговли лекарственными средствами для последующей их дистрибуции на территории РФ, а также услуг по таможенному оформлению, хранению и обработке лекарственных препаратов на таможенных складах и складах временного хранения. Решение о сотрудничестве было принято на основании итогов тендерного конкурса и результатов аудита качества.

«Наш совместный проект по заключению данного соглашения был реализован на самом высоком профессиональном уровне с учетом всех наших требований как заказчика. Мы ожидаем, что сотрудничество с «Сантэнс Сервис» даст нашей компании существенные конкурентные преимущества для дальнейшего успешного развития бизнеса в России и странах ЕАЭС через получение ключевых сервисов, необходимых для современного и эффективного управления логистическими операциями», — отметила Лариса Сполохова, директор по управлению цепями поставок Сервье по странам ЕАЭС.

«Соглашение в полной мере реализует задачи обеих сторон. Мы как оператор обеспечиваем полноценную логистическую инфраструктуру и сервисные компетенции. Компания Сервье обретает возможность консолидации товарных потоков и обработки грузов на единой операционной площадке группы «Сантэнс Сервис», что позволит оптимизировать расходы по обслуживанию всех товарных категорий, а также повысить качество и оперативность работы с дистрибьюторами», – комментирует Сурен Вартанов, директор департамента логистических сервисов группы «Сантэнс Сервис».

Группа компаний Сервье

Сервье – международная фармацевтическая компания, находящаяся под управлением некоммерческого фонда, вторая по величине французская фармацевтическая компания в мире с широкой представленностью бизнеса — 148 стран мира, 5 континентов, более 21 тысячи сотрудников. Годовой оборот Сервье в 2016 году составил 4 миллиарда евро. Высокие темпы роста компании обусловлены постоянным развитием и поиском инноваций в пяти ключевых областях: сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, онкологические, иммуновоспалительные и нейродегенеративные заболевания. Являясь полностью независимой, группа компаний Сервье реинвестирует 25% оборота (без учета дженериков) в научные исследования и разработки, а всю прибыль — в развитие.

Дополнительная информация доступна на сайте: www.servier.com

Сервье в России

Сервье работает в России уже 25 лет, являясь одной из ведущих фармацевтических компаний в России. В 1999 году в Москве был открыт «Центр научных исследований и разработок» компании. В 2007 году на территории Новой Москвы был запущен высокотехнологичный производственный комплекс полного цикла, работающий в полном соответствии с требованиями международного стандарта надлежащей производственной практики (GMP) и выпускающий широкий спектр современных оригинальных лекарственные препаратов для российских граждан. В 2012 году были осуществлены первые экспортные поставки лекарственных препаратов, произведенных в России, в страны СНГ.

Группа компаний «Сантэнс Сервис»

Группа компаний «Сантэнс Сервис» осуществляет свою деятельность с 2000 года. Специализация группы – оказание услуг по таможенному оформлению и логистике лекарственных средств на территории РФ. Лидер в сегменте предоптовой обработки ЛС. В 2016 году объем единовременного хранения составил 142 000 паллет, а общий товарооборот импорта клиентов, прошедшего через обработку компаний ГК «Сантэнс Сервис», превысил $4,5 млрд.

Дополнительная информация доступна на сайте: www.santens.ru

«Фармацевтический вестник»