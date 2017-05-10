Продажи сервиса «ЗдравСити» за I квартал 2017 года выросли более чем в 19 раз

По итогам первого квартала 2017 года объем продаж сервиса «ЗдравСити» вырос в 19,6 раз в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Только с января по апрель текущего года этот показатель увеличился более чем на 40%.

В течение 2016 года максимальный темп прироста продаж через сервис «ЗдравСити» наблюдался в марте (+113% к февралю), октябре (+82% к сентябрю) и ноябре (+45% к октябрю).

Растущая динамика обусловлена, в частности, планомерным расширением регионов присутствия «ЗдравСити»: в апреле 2017 года к сервису подключен семьдесят восьмой субъект РФ – Псковская область. Участниками проекта стали более 13 тыс. аптек.

Один из основных трендов развития сервиса – повышение его качества. С апреля 2017 года клиенты могут сделать заказ не только через сайт «ЗдравСити» (www.zdravcity.ru), но и через операторов контакт-центра, сделав телефонный звонок.

Кроме того, сотрудники сервиса готовы оказать помощь в решении общих вопросов: уточнить статус заказа, подобрать ближайшую аптеку и проч.

«Стоит отметить, что все специалисты контакт-центра «ЗдравСити», в функционал которых входят консультации клиентов по вопросам подбора и приема лекарств, а также прием заказов, — провизоры, т.е. профессионалы с высшим фармацевтическим образованием», — отметила начальник отдела электронной коммерции ЦВ «ПРОТЕК» Оксана Харитонова.

Получить необходимую информацию о заболеваниях, а также средствах профилактики и терапии в формате, доступном для пользователя без медицинского образования, можно в специальном блоге о здоровье на сайте «ЗдравСити». Ответы на интересующие вопросы о здоровье можно найти и на страницах сервиса в социальных сетях «Фейсбук», «Вконтакте» и на канале YouTube.

Кроме того, в работе сервиса реализован ряд новых решений, способствующих повышению юзабилити – удобства использования сайта и его мобильных приложений. Сегодня пользователям доступны мобильные приложения «ЗдравСити» для iPhone и Android.

«ЗдравСити» — онлайн-сервис ЦВ «ПРОТЕК», позволяющий конечному потребителю забронировать лекарства, оплатив и получив товар в ближайшей аптеке. На сайте представлено от 10 тыс. позиций ассортимента ведущего фармдистрибьютора страны*.

Весь товар, представленный в каталоге «ЗдравСити», сертифицирован и соответствует всем требованиям к качеству фармпродукции. Заказы собираются непосредственно на складе ЦВ «ПРОТЕК».

Подключение к сервису «ЗдравСити» гарантирует аптеке расширение круга покупателей за счет интернет-аудитории, бесплатное размещение информации о режиме работы, контактах и местоположении на сайте сервиса, расширение ассортиментной матрицы, увеличение средней суммы чека и дополнительные продажи без дополнительных вложений в рекламу и продвижение.

* По итогам 2016 года ЦВ «ПРОТЕК» занял первое место в рейтинге крупнейших дистрибьюторов России, подготовленном аналитической компанией IMS Health.

«Фармацевтический вестник»