Лидером госзаказа на препараты от ВИЧ и гепатита стал «Р-Фарм»

Vademecum подвел предварительные итоги закупочной кампании препаратов от ВИЧ и гепатита на 2017 год. Минздрав уже провел по новой централизованной системе госзакупок аукционы на сумму 17,1 млрд рублей – это более 96% выделенной на этот год суммы. Безусловным лидером рынка остается фармкомпания «Р-Фарм», получившая госзаказ почти на 10 млрд рублей.



Минздрав после трехлетнего перерыва снова стал закупать препараты для терапии ВИЧ и гепатита централизованно. Ведомство уже заключило 54 контракта на 14,5 млрд рублей, а также подвело итоги еще 12 конкурсов на сумму 2,6 млрд рублей (контракты по ним пока не заключены). В основном это препараты для лечения ВИЧ – на закупку лекарств от гепатита пришлось всего 267 млн рублей.

По словам руководителя отдела мониторинга пациентской организации ITPCru Алексея Михайлова, Минздрав может провести еще три тендера на препараты для АРВ-терапии на сумму около 300 млн рублей – эти конкурсы были объявлены, но не состоялись из-за отсутствия заявок от участников. Больше конкурсов на препараты против ВИЧ в плане-графике Минздрава нет, отмечает Михайлов.

Параллельно с федеральным ведомством препараты против ВИЧ продолжают закупать региональные власти – такие аукционы объявлены в 35 регионах.

Всего на госзакупки лекарств от ВИЧ и гепатита из федерального бюджета было выделено 17,8 млрд рублей. Таким образом освоено уже свыше 96% этой суммы, и расклад сил на рынке в этом году вряд ли существенно изменится.

Итоги аукционов Минздрава на закупку препаратов от ВИЧ и гепатита