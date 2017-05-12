Лидером госзаказа на препараты от ВИЧ и гепатита стал «Р-Фарм»

Минздрав после трехлетнего перерыва снова стал закупать препараты для терапии ВИЧ и гепатита централизованно. Ведомство уже заключило 54 контракта на 14,5 млрд рублей, а также подвело итоги еще 12 конкурсов на сумму 2,6 млрд рублей (контракты по ним пока не заключены). В основном это препараты для лечения ВИЧ – на закупку лекарств от гепатита пришлось всего 267 млн рублей.
По словам руководителя отдела мониторинга пациентской организации ITPCru Алексея Михайлова, Минздрав может провести еще три тендера на препараты для АРВ-терапии на сумму около 300 млн рублей – эти конкурсы были объявлены, но не состоялись из-за отсутствия заявок от участников. Больше конкурсов на препараты против ВИЧ в плане-графике Минздрава нет, отмечает Михайлов.
Параллельно с федеральным ведомством препараты против ВИЧ продолжают закупать региональные власти – такие аукционы объявлены в 35 регионах.
Всего на госзакупки лекарств от ВИЧ и гепатита из федерального бюджета было выделено 17,8 млрд рублей. Таким образом освоено уже свыше 96% этой суммы, и расклад сил на рынке в этом году вряд ли существенно изменится.
Итоги аукционов Минздрава на закупку препаратов от ВИЧ и гепатита
|Компания
|Сумма контрактов, млн рублей
|АО «Р-Фарм»
|9 935
|ПАО «Фармстандарт»
|2 699
|ООО «Биотэк»
|1 720
|ООО «Космофарм»
|1 470
|ПАО «Фармимэкс»
|671
|ООО «Ирвин 2»
|478
|ООО «Торговый дом БФ»
|132
|ЗАО «Биокад»
|67
|ООО «Профарм»
|19
Источники: ITPCru, Vademecum
По сравнению с 2016 годом, когда в торгах на поставку препаратов против ВИЧ и гепатита участвовали более сотни компаний, рынок консолидировался: поставлять препараты Минздраву будут всего девять дистрибьюторов. «Р-Фарм», как и в прошлом году, занял больше половины рынка, получив контракты на сумму около 10 млрд рублей. Больше половины этой суммы пришлось на не имеющие аналогов препараты Калетра (лопинавир+ритонавир) от AbbVie и Исентресс (ралтегравир) от MSD.
На втором месте «Фармстандарт», увеличивший сумму контрактов по сравнению с 2016 годом более чем в два раза – до 2,6 млрд рублей. Третье место у «Биотэка» (1,7 млрд рублей). «Космофарм», занимавший в прошлом году второе место, теперь на пятом.
Региональные дистрибьюторы предвидели, что им придется покинуть рынок. «Мы сильны именно как региональный дистрибьютор, – рассказал заместитель гендиректора самарского дистрибьютора «Фарм СКД» Артем Литвишков. – Поэтому в преддверии централизации закупок постепенно свернули работу по ВИЧам, переключившись на другие направления».
Минздрав обещал сэкономить за счет централизации госзакупок препаратов против ВИЧ миллиарды рублей. Однако общая экономия, которой удалось достичь в результате конкурентной борьбы на аукционах, оказалась существенно меньше – 165 млн рублей. На 39 конкурсах из 54 снижения по отношению к начальной цене и вовсе не произошло.