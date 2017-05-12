Какие зарплаты предлагают директорам аптек

Зарплатное предложение для кандидатов на позицию директора аптеки в среднерыночном диапазоне в Московском регионе колеблется в пределах от 55 тыс. до 74 тыс. рублей. Такие данные представлены в обзоре зарплат за 2-й квартал 2017 г. в аптечном сегменте фармрынка труда, подготовленном кадровым агентством КАУС.

Минимальный уровень предложений по этой позиции составляет 50 тыс. – 55 тыс. рублей. Однако, как отмечают авторы исследования, подавляющее большинство соискателей ориентировано на более высокий уровень оплаты. Подобные вакансии долго остаются незакрытыми, поскольку не находят своих соискателей. Поэтому данный уровень является ниже рыночного.

Повышенный уровень зарплатных предложений – от 74 тыс. до 92,5 тыс. рублей, как правило, предлагают наиболее опытным и квалифицированным кандидатам или при необходимости быстро закрыть вакансию. На размер зарплаты влияет также уровень ответственности на позиции, масштаб бизнеса и принадлежность аптеки к той или иной сети.

По данным КАУС, в сравнении с началом 2017 года уровень зарплатных предложений для директоров аптек во втором квартале снизился – в среднем на 2 тыс. рублей.

Наталья Маскина

«Фармперсонал»