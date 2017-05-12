Аптечная сеть «36,6» вернула бывшим владельцам «А5» 150 помещений

В рамках слияния аптечных сетей «36,6» и «А5» Роману Буздалину и Сергею Солодову возвращены помещения «Мособлфармации». Об этом сегодня, 11 мая, сообщает газета «Ведомости».

«А5» приобрела «Мособлфармацию» на аукционе в 2011 г. за 6 млрд руб. В лот вошло 58 участков общей площадью 139,9 тыс. кв. м, а также торговая складская недвижимость площадью 123 тыс. кв. м. После владельцы «А5» в части помещений оставили аптеки, часть продали, в частности, X5 Retail Group.

На момент слияния «А5» и «36,6» от актива осталось около 150 помещений площадью 35 тыс. кв. м, отмечает издание. Именно эти объекты и должны быть переданы Роману Буздалину и Сергею Солодову. Источники газеты добавляют, что бизнесмены при этом обязались сдавать эти помещения в аренду по ставкам, близким к рыночным.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»