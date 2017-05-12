Обезболивающие оказались одними из самых популярных лекарств в России

Обезболивающие препараты являются самыми покупаемыми после лекарств от гриппа и простуды – за последний год их приобретали 57% россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного аналитическим центром Юрия Левады «Левада-Центр».

В ходе опроса респонденты ответили на вопрос, какие из видов лекарств они покупали в течение последних 12 месяцев.

Самыми востребованными оказались препараты от гриппа и простуды (70%) и обезболивающие (57%). Далее следуют препараты от патологий желудочно-кишечного тракта (запор, изжога, диарея и так далее – 32%), витамины (31%), лекарства от гипертонии и сердечной недостаточности (27%), женские гигиенические средства (21%) и успокоительные и снотворные препараты (17%).

Наименьшим спросом у россиян пользовались биологически активные добавки (БАД) и биостимуляторы (8%), а также лекарства от астмы и других заболеваний дыхательных путей (5%).

11% опрошенных заявили, что не покупали ничего из перечисленного, а 23% ответили, что покупали другие лекарства.

Опрос проводился в начале апреля 2017 года среди 1 600 человек в возрасте 18 лет и старше 48 регионах страны.

В июле прошлого года компания Nielsen представила данные другого опроса о лекарствах в России, согласно которому более половины жителей страны (52%) начали приобретать отечественные безрецептурные лекарства вместо импортных, а 49% готовы проигнорировать предписания врача, если цены на выписанные лекарства слишком высоки.

Источник: «Левада-Центр»

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