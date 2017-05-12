Американский аптечный стартап получил $20 млн инвестиций

Аптечный онлайн-стартап Capsule, который автоматически обрабатывает электронные рецепты и доставляет пациентам лекарства на дом, привлек $20 млн инвестиций. В стартап, который в течение года существует на рынке США, вложились венчурные фонды Thrive Capital, Sound Ventures и британский конгломерат Virgin Group.

Стартап Capsule был основан в мае 2016 года Эриком Кинаривалой (генеральный директор) и Соней Патель. Компания решила занять нишу традиционных аптек в онлайн-пространстве – вместо того, чтобы стоять в очередях в обычных аптеках, пользователь называет лечащему врачу Capsule в качестве аптеки и скачивает соответствующее приложение на свой iPhone. Платформа получает от врача электронный рецепт и доставляет необходимые препараты на дом. В приложении пользователь может пожаловаться на побочные эффекты от назначенного препарата (эта информация будет переправлена лечащему врачу), а также в любое время суток получить совет квалифицированного фармацевта. Кроме того, как только у клиента заканчивается препарат, приложение может автоматически заказать следующую партию, необходимую для завершения курса лечения.

Сервис позиционируется как бесплатный для клиентов (исключение – соплатежи за лекарства в предусмотренных страховкой случаях). Пока Capsule действует только в Нью-Йорке, однако компания планирует расширяться и запускать сервис в других городах США.

В США в последние годы набирают популярность стартапы, предлагающие замену традиционных аптечных сервисов. Например, в 2016 году компания PillPack, занимающаяся рассылкой лекарств по почте, привлекла $50 млн венчурного капитала, чтобы расширить свою интернет-торговлю по всей стране и выйти за пределы виртуальной реальности, создав настоящие аптеки. Основное отличие PillPack от конкурентов в том, что компания специальным образом упаковывает лекарства для своих клиентов – препараты расфасовываются в маленькие пакетики. Лента с такими пакетиками отправляется покупателю каждые две недели, чтобы он соблюдал сроки терапии и мог избавиться от большого количества пузырьков и упаковок с лекарствами.

Источник: The Wall Street Journal

vademec