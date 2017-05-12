Больше трети россиян занимаются самолечением

Более трети россиян (35%) предпочитают самолечение визиту к врачу, при этом каждый второй (49%) считает свое здоровье удовлетворительным. Таковы данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«В случае возникновения заболеваний 46% опрошенных сегодня, как и два года назад, обращаются в государственную поликлинику, более трети (35%) занимаются самолечением, каждый десятый (11%) идет в платное медучреждение. Остальные либо пускают все на самотек, либо прибегают к помощи целителей (4% и 1% соответственно)», – говорится в отчете ВЦИОМ.

Основными причинами возникновения проблем со здоровьем россияне считают работу и стресс (35%), отсутствие денег на лекарства и профилактику болезней (35%) и плохую экологическую ситуацию в стране (32%). «При этом если значимость первого фактора за два года заметно снизилась (с 47% в 2015 года), то материальные трудности стали указывать в качестве причин болезней вдвое чаще (с 17%)», – пояснили социологи.

Несмотря на проблемы с лечением, больше трети респондентов (35%) определили состояние своего здоровья как хорошее, а 49% – как удовлетворительное. Негативно состояние своего здоровья оценили 15% россиян: среди женщин эта доля выше (18%), чем среди мужчин (10%). Как отмечают социологи, в последние четыре года доля жителей страны с плохим самочувствием по выборке в целом изменилась незначительно, тогда как в сравнении с 2006 годом она сократилась на 9%.

«В течение последнего года работа медицинских учреждений вызывает все больше нареканий в части доступности и качества услуг. Это косвенным образом влияет на оценку своего состояния. Крайне тревожный факт – большой размер группы самолечения. Опять же это свидетельствует и об уровне доверия к медицинским учреждениям, и о доступности самих медицинских услуг. Дополнительно отметим, что улучшение ситуации в здравоохранении сегодня является одним из ключевых запросов населения к власти. Этот запрос только усиливается», – прокомментировал данные опроса руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Всего в опросе, проведенном в конце апреля 2017 года, приняли участие 1 200 человек от 18 лет и старше.

Согласно результатам другого опроса, проведенного «Левада-центром», более половины россиян (52%) доверяют народной медицине.

Источник: ВЦИОМ

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