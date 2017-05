На «Московском заводе полиметаллов» планируется производство препаратов для химиотерапии Больше трети россиян занимаются самолечением » Две крупные контрактные исследовательские организации объявили о слиянии Две крупные контрактные исследовательские организации (CRO, специализируются на клинических исследованиях), входящие в ТОП10 CRO по всему миру, – INC Research и inVentive Health – объявили о слиянии. Стоимость inVentive Health в рамках сделки оценивается в $4,6 млрд, объединенной компании – в $7,4 млрд, говорится в пресс-релизе INC Research и inVentive Health. Акционеры INC получат 53%, акционеры inVentive – 47% объединенной компании. Планируется, что объединенная компания войдет в тройку мировых лидеров по клиническим исследованиям в биофармацевтической отрасли с совокупной выручкой более $3,2 млрд в год, указано в релизе. Сделка будет закрыта во втором полугодии 2017 года. Генеральным директором объединенной компании станет нынешний глава INC Research Алистер Макдональд, а гендиректор inVentive Health Майкл Белл займет должность председателя совета директоров. Штаб-квартира компании будет расположена в городе Роли, столице штата Северная Каролина (там находится штаб-квартира INC Research). По словам Белла, объединение позволит компании снизить стоимость клинических исследований для клиентов и ускорить выход препаратов на рынок. Кроме того, сделка позволит расширить присутствие объединенной компании в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в частности, в Японии, где есть существенные возможности для роста, отмечается в пресс-релизе. Год назад о слиянии объявили маркетинговая компания IMS Health Holdings и крупнейшая в мире контрактная исследовательская организация Quintiles Transnational Holdings. Совокупная стоимость объединенной компании тогда оценивалась в $23 млрд. INC Research – американская контрактная исследовательская организация, которая была основана в 1998 году. Компания специализируется на ведении I–IV фазы клинических исследований в биофармацевтической отрасли. Выручка INC в 2016 году составила $1,6 млрд. inVentiv Health – американская контрактная исследовательская организация, была основана в 1999 году. Штаб-квартира компании находится в городе Берлингтоне, штат Массачусетс, США. Компания представлена в 90 странах мира, число ее сотрудников превышает 15 тысяч человек. Выручка inVentiv Health в 2015 году составила $2,3 млрд. vademec