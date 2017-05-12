На «Московском заводе полиметаллов» планируется производство препаратов для химиотерапии

Корпорация ТВЭЛ, входящая в группу «Росатом», планирует совместно с Агентством по технологическому развитию запустить в Москве производство фармацевтических препаратов для химиотерапии. Об этом сообщил первый заместитель гендиректора Агентства Вадим Куликов на выездной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в Уфе, информирует ТАСС.

«Корпорация ТВЭЛ, входящая в группу «Росатом», совместно с Агентством планирует в Москве производить фармпрепараты. Мы выделяем в пользование (участок) в 13 тыс. квадратных метров, некоторую часть инвестиций и будем также помогать со сбытом. Но главную скрипку играет частная компания, она еще не выбрана, выборы будут происходить в июне-июле. Мы настаиваем на экспортной составляющей — не менее 30% производимых медицинских препаратов должны уходить на экспорт», — пояснил Куликов.

По его словам, создание нового производства будет способствовать импортозамещению препаратов, в частности для химиотерапии. «В России ничего на эту тему не производится, у нас и собственный рынок большой и экспортный потенциал большой», — добавил Куликов.

Производство лекарственных препаратов планируется организовать на площадке предприятия «Московский завод полиметаллов» (МЗП, входит в топливную компанию ТВЭЛ госкорпорации «Росатом»), следует из материалов на сайте закупок «Росатома».

Для производства выбранных препаратов будет осуществляться трансфер и локализация технологий в партнерстве с отечественными и зарубежными фармацевтическими производителями, отмечается в материалах.

gmpnews